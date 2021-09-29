Политолог Елисеева назвала обвинения в срыве совещания ОБСЕ Россией популизмом со стороны США

США ищут повод, чтобы в чем-нибудь обвинить Россию. В этот раз речь пошла якобы о срыве совещания по правам человека. Штаты и в дальнейшем будут стараться принизить РФ. Такое мнение в разговоре с «360» высказала политолог Наталия Елисеева.

«[Энтони] Блинкен всегда обвиняет Россию во всех грехах. Это стратегия. Тут же еще основное — Блинкен обратил внимание на роль США, что США делают абсолютно все, чтобы привлекать внимание к проблемам в области прав человека. Он здесь вроде бы и Россию обвинил, и себя похвалил, и, соответственно, все как всегда», — сказала Елисеева.

По ее мнению, вероятнее всего, с реальностью данное обвинение никак не соотносится. Также Блинкен высказался о том, что Россия заблокировала и продолжает блокировать ситуацию с правами человека.

«Все стандартно по списку: Россия блокирует, Россия не интересуется положением в области прав человека, а только США — единственные в мире, кто несет демократию, свет и добро. Понятно, что это абсурд, но с точки зрения политического популизма, я бы даже сказала, поддерживания имиджа того государства, которое интересует права человека, они продолжают делать такие заявления», — отметила политолог.

Она добавила, что Штатам не удалось создать скандал вокруг выборов в России, хотя высказывались и представители стран ЕС, но это не получило особого резонанса. В итоге выборы в России прошли спокойно, как таковой громкой критики и непризнания не было, считает Елисеева.

«В дальнейшем — бьем по той же точке, но с другой стороны. Нарушения прав человека, а еще блокировали совещание в Варшаве. Все то же самое. В этом нет ничего нового», — заключила она.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в срыве совещания ОБСЕ по правам человека.