Мир 15 марта 2024, 13:38 Политолог Егорченков заявил, что генсек НАТО Столтенберг призвал помогать Украине всех, кроме США

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников поторопиться с поставками боеприпасов на Украину, но не имел в виду США. Об этом радио Sputnik рассказал директор института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков.

Он подчеркнул, что, пока в США обсуждают возможную помощь Украине и ее сроки, Столтенберг обратился к остальным членам НАТО. Он призвал членов Евросоюза поторопиться с отправкой боеприпасов. Однако того количества, о котором идет речь, будет недостаточно.

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«А по поводу трехсот тысяч снарядов (закупаемых по инициативе Чехии, — прим. ред.) мы можем примерно прикинуть, что при общем расходе это примерно на месяц боевых действий для Украины. Это если чуть менее удачно будут работать наше обнаружение и уничтожение складов, а то и меньше», — уточнил эксперт.

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