Мир 11 августа 2023, 23:52 Политолог Ефремов заявил, что ЕС пытается давлением вернуть Россию к зерновой сделке

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Попытки давления ЕС на Россию ради ее возвращения в зерновую сделку — устаревшие методы, заявил эксперт аналитического холдинга Финансового университета при Правительстве РФ, политолог Дмитрий Ефремов. Об этом сообщило радио Sputnik.

По словам специалиста, Европа считает, что оказание давления является эффективным методом решения проблемы. Однако, подчеркнул Ефремов, такие методы являются устаревшими и оказывают лишь пагубное влияние на международные отношения.