Политолог Джангиров: НАТО невыгодно принимать Украину

Политолог Дмитрий Джангиров раскритиковал стремление президента Украины Владимира Зеленского добиться членства в НАТО. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

Он считает, что Зеленский мешает налаживанию взаимоотношений Запада и России. Кроме того, президент не раз задавал вопрос, когда Украину примут в НАТО.

По мнению Джангирова, ему каждый раз деликатно отказывали, отвечая, что сейчас невозможно назвать конкретную дату. Политолог подчеркнул, что Зеленскому неплохо бы «угомониться».