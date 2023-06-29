Мир 29 июня 2023, 19:20 Политолог Дудчак: Жозеп Боррель извратил всю суть профессии дипломата

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Политолог Александр Дудчак оценил слова главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля о том, что Европейский фонд мира могут превратить в оборонный фонд Украины. Об этом написал RT.

По словам политолога, Боррель извратил суть профессии дипломата. Он предложил главе внешнеполитической службы ЕС переименовать Фонд мира в Фонд войны, чтобы было «по-честному».

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Ранее Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз может превратить Европейский фонд мира в оборонный фонд Украины.