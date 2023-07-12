Мир 12 июля 2023, 19:59 Политолог Дудчак заявил о раздражении западных лидеров от того, что Зеленский подает голос

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Западных лидеров начало возмущать то, что президент Украины Владимир Зеленский все время просит помощи и выражает недовольство, и ему напомнили, что надо быть благороднее. Об этом RT рассказал политолог Александр Дудчак.

По его словам, Украине поставили огромное количество оружия и выделили большие суммы. Из-за этого, подчеркнул эксперт, мир до сих пор не наступил. По этой же причине Запад и считает, что президент Украины не должен жаловаться.

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«Их возмущает то, что Зеленский в принципе голос подает. Бери то, что тебе дают. Твоя задача — продолжать политику, которую сверстали. А всякие замечания действительно их раздражают», — отметил политолог.

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