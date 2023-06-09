Мир 09 июня 2023, 16:11 Политолог Дудчак заявил, что украинские беженцы утомили европейцев

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Европейцы страдают от солидарности с Украиной и уже устали от постоянного наплыва беженцев. Об это радиостанции Sputnik рассказал политолог, экономист Александр Дудчак.

Дело в том, что украинские беженцы получают выплаты, из-за чего страдают местные жители со средним и более низким доходом. И это не может не вызывать недовольства европейцев. Кроме того, переселенцы часто ведут праздный образ жизни и ведут себя вызывающе.

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«Беженцам говорят: вы или на работу устраивайтесь, платите налоги, или возвращайтесь. Скандалы часто бывают. Украинцы привыкли к тому, что им все должны и все обязаны. Конечно, это не может не вызывать раздражения и усталости», — подчеркнул Александр Дудчак.

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