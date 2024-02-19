Мир 19 февраля 2024, 15:12 Политолог Дудчак заявил, что Германия зря подняла шум вокруг подлодок НАТО у «Северных потоков»

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Шумиха, которую власти Германии подняли вокруг утечки гостайны о подлодках НАТО при планировании газопровода «Северный поток-2», лишний раз доказывает, что они знают, кто именно стоит за диверсией. Об этом радиостанции Sputnik рассказал политолог, эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак.

По его словам, несмотря на спровоцированный ажиотаж, никаких конкретных формулировок власти ФРГ не дают. Лишь выставляют себя в нелучшем свете, позволяя двусмысленные высказывания, вроде того, что они допускают целенаправленную диверсию на газопровод, как будто он мог взорваться сам.

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«Они напрасно эту шумиху поднимают, потому что в ходе расследования они выходят сами на себя. Поднимают весь этот шум: наказать, пять лет дать. И возникает вопрос: так это та важная информация, которая имеет отношение к подрыву?» — подчеркнул политолог.

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