Политолог Дудчак: США не укрепят экономику Армении | 360°

Мир 25 октября 2022, 19:04 Политолог Дудчак: США не укрепят экономику Армении

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Агентство США по международному развитию (USAID) решило запустить программу по развитию экономики Армении. Однако, по словам политолога Александра Дудчака, страна вряд ли руководствуется желанием помочь. Об этом сообщил RT.

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Эксперт подчеркнул, что в действительности Соединенные Штаты не планируют укреплять экономику Армении. Дудчак заявил, что ранее представители Белого дома не смогли помочь ни одной стране. Они лишь спонсировали «цветные революции» во всем мире.

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