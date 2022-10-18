Политолог Дудчак прокомментировал возможное изъятие имущества россиян в Финляндии | 360°

Мир 18 октября 2022, 19:18 Политолог Дудчак прокомментировал возможное изъятие имущества россиян в Финляндии

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Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен высказался о возможной экспроприации имущества россиян, приобретенного в стране. В разговоре с RT его заявление прокомментировал политолог Александр Дудчак.

Экспроприацию имущества россиян он назвал незаконной, однако отметил, что это может не остановить власти Финляндии, от которых можно «ждать чего угодно».

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«Уже нет повода сомневаться, что они могут придумать любые методы, которые еще недавно нам казались просто невозможными», — заявил политолог.

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