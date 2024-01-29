Мир 29 января 2024, 12:59 Политолог Дудчак: позиция Венгрии по увеличению бюджета ЕС — не единственный проблема в ее отношениях с Брюсселем

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Позиция венгерского правительства в вопросе увеличения бюджета Евросоюза — не единственный камень преткновения в ее отношениях с Брюсселем. Об этом радиостанции Sputnik сообщил политолог, экономист Александр Дудчак, комментируя сообщение СМИ, что ЕС может сделать экономику Венгрии непривлекательной для инвестиций.

Он добавил, что Венгрия не идет на поводу у политики ЕС по вопросам миграции.

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«Венгрия уже давно стала костью поперек горла ЕС, потому что, помимо известных претензий с ее стороны к Украине… чтобы получить законно причитающиеся венгерскому меньшинству на Украине права, <…> она не идет на поводу у политики ЕС по вопросам миграции», — сказал политолог.

Брюссель своими заявлениями пытается сообщить о том, что экономика Венгрии станет непривлекательной, добавил Дудчак.