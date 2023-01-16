Мир 16 января 2023, 17:03 Политолог Дудчак оценил планы ЕК выделить Украине новый финансовый транш на сумму €3 млрд Политолог Дудчак: для них важно сохранить на плаву Украину

Читать 360tv в

Желание Еврокомиссии выделить Украине новый финансовый транш на сумму в три миллиарда евро говорит о том, что «Украину взяли на баланс». Об этом заявил политолог Александр Дудчак, написал RT.

Эксперт добавил, что решение принимается не в интересах граждан Евросоюза.

Реклама

«Невзирая на сложности в экономике, на рост тарифов, на закрытие предприятий и понижение уровня жизни, для них важно сохранить на плаву Украину», — сказал Дудчак.

Реклама

Политолог подчеркнул, что Запад делает все возможное, чтобы Украина «формально существовала».