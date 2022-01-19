Политолог Дудчак назвал предсказуемым решение суда по делу Порошенко

Политолог Александр Дудчак прокомментировал решение суда относительно Петра Порошенко. Об этом сообщил RT.

Суд приговорил политика к личному обязательству и запрету на выезд за границу. Дудчак считает, что это было вполне предсказуемо.

Также он полагает, что правительство США относится к Порошенко лояльнее, чем к нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Несмотря на то, что они оба пытаются выполнять волю Вашингтона, действуют одинаково, с русофобских позиций, у администрации Байдена более личные связи с Порошенко, чем с Зеленским», — считает Дудчак.