Мир 25 марта 2024, 13:49 Политолог Дудчак назвал обоснованными страхи Запада относительно альянса России, Китая и Ирана

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Политолог, эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак в беседе с радиостанцией Sputnik назвал обоснованными страхи западных стран относительно альянса России, Китая и Ирана.

Этот союз действительно выгоден для трех государств, считает политолог. Иран, Россия и Китай координируют свои действия на внешней арене достаточно эффективно.

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«Есть взаимный интерес в энергетической сфере и в технологической. У них и рынок емкий, и транспортные коридоры создаются с участием этих стран», — сказал Дудчак.

Ранее издание The Economist написало, что альянс России, Китая и Ирана «грозит обернуться кошмаром» для США и союзников. Три страны поддерживают идею многополярного мира.