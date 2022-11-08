Политолог Дудаков заявил, что демократов ждет проигрыш на выборах в Конгресс США | 360°

Мир 08 ноября 2022, 12:30 Политолог Дудаков заявил, что демократов ждет проигрыш на выборах в Конгресс США

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Политолог-американист Малек Дудаков в разговоре с изданием Lenta.ru прокомментировал предстоящие выборы в Конгресс США. На его взгляд, демократов ждет «разгромный проигрыш».

«Скорее всего, по итогам этих выборов демократы потеряют порядка 30-40 мест в нижней палате, то есть палате представителей, и два-три или даже четыре места в сенате», — сообщил он.

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Американист пояснил, что вероятный проигрыш может быть связан с низкими рейтингами президента США Джо Байдена, а также нерешенными проблемами. К ним он отнес высокую инфляцию, топливный и миграционный кризисы.

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Выборы в Конгресс США пройдут во вторник, 8 ноября. На них будут избраны 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов.