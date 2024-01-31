Мир 31 января 2024, 16:05 Политолог Дудаков усомнился в возможности объявления импичмента главе МВБ США Майоркасу

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Главе Министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркасу могут объявить импичмент из-за якобы непринятия достаточных мер по противодействию нелегальной миграции. В беседе с RT ситуацию прокомментировал политолог Малек Дудаков.

По мнению эксперта, никакого реального импичмента не будет.

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«Палата представителей, вполне возможно, проголосует за это, сенат, который контролируется демократами, за отстранение Майоркаса не проголосует, демократы топить собственного президента и его кабинет министров, конечно же, не будут», — пояснил специалист.

Он также отметил, что мысли о соответствующей процедуре начались из-за «удручающей» ситуации на южной границе Соединенных Штатов.