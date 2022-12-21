Мир 21 декабря 2022, 18:59 Политолог Дудаков рассказал о причинах выступления Зеленского перед Конгрессом США Политолог Дудаков заявил, что Зеленский попытается попросить больше денег у США

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Президент Украины Владимир Зеленский выступит перед Конгрессом США, а также проведет встречу с американским коллегой Джо Байденом. Политолог Малек Дудаков рассказал, зачем украинскому лидеру необходима данная встреча. Об этом сообщила «Политика сегодня».

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Специалист пояснил, что Зеленский планирует выступить в США, чтобы получить от страны больше финансирования. Он напомнил, что в ближайшее время Конгресс должен утвердить федеральный бюджет. При этом сумма вложений в Украину может достигнуть 45 миллиардов долларов.