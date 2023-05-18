Мир 18 мая 2023, 12:10 Политолог Дудаков рассказал, кто может стать главным конкурентом для Байдена и Трампа на выборах Политолог Дудаков: Трампу на праймериз будет противостоять Десантис

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Главными конкурентами для Джо Байдена и Дональда Трампа на выборах президента США могут стать губернатор Флориды Рон Десантис и адвокат Роберт Кеннеди. Об этом Lenta.ru сообщил политолог Малек Дудаков.

Эксперт отметил, что и у Байдена, и у Трампа сейчас огромные антирейтинги, однако в 2024 году избиратели снова увидят их противостояние.

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«Трампу на праймериз будет противостоять Десантис, но рейтинги у него не самые высокие, около 30 процентов. Конечно, до праймериз еще восемь месяцев, но особых перспектив я не вижу. У Байдена конкуренция в лице Кеннеди», — сказал политолог.

Вряд ли кому-то из конкурентов Байдена и Трампа удастся набрать большое количество голосов, заключил он.