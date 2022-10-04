Политолог Дудаков предсказал скорую отставку Лиз Трасс | 360°

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Политолог Дудаков предсказал скорую отставку Лиз Трасс

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Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс не продержится на своей должности долго, ее могут сместить уже этой зимой. Таким мнением с Lenta.ru поделился политолог Малек Дудаков.

Зарубежные СМИ сообщают, что рейтинг Трасс среди населения страны довольно низкий. Политику Лиз Трасс, согласно соцопросам, полностью поддерживают лишь 18% жителей Великобритании.

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По словам политолога, Трасс, заняв должность, выступила с популистскими реформами — например, заморозкой цен на электроэнергию и понижением налогов за 200 миллиардов фунтов. Это привело лишь к усугублению энергетического кризиса в стране.

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«Несмотря на небольшой срок премьерства, для многих она уже является кандидатом на вылет. Есть даже некоторые консерваторы, которые были бы не против ее заменить», — сказал Дудаков.

По его словам, заменить Лиз Трасс могут либо ее оппонент в предвыборной гонке экс-министр финансов Риши Сунак, либо бывший премьер Борис Джонсон.

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