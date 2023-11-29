29 ноября 2023, 17:19
Политолог Дудаков предрек финансовые проблемы у ВСУ к концу года
Вооруженные силы Украины будут ощущать финансовые проблемы в ближайшие полтора месяца. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков в беседе с Lenta.ru.
По его мнению, Конгресс США, скорее всего, не сможет согласовать выделение поддержки Украине до конца года. Сокращение помощи наблюдается уже сейчас, добавил эксперт, указав на снарядный голод у ВСУ.
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Дудаков отметил, что ситуация может измениться только в январе или начале февраля.
США
ВСУ
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