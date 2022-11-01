Политолог Дудаков предположил, что США хотят помешать технологическому развитию Китая | 360°

01 ноября 2022, 19:24
Политолог Дудаков предположил, что США хотят помешать технологическому развитию Китая
Политолог Малек Дудаков оценил информацию о том, что США планируют ограничить поставки полупроводников в Китай. Это может помешать развитию страны в сфере искусственного интеллекта, машинного обучения и военной промышленности, сообщило издание Lenta.ru.
Дудаков заявил, что Штаты хотят быть первыми в мире в области технологий. Их беспокоят достижения Китая, поэтому США могут начать всячески препятствовать новым разработкам.
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«США уже с помощью санкций ограничили поставку новых чипов в страну, а также оборудования для их производства», — рассказал Дудаков.
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США
Китай
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