Политолог Дудаков: переговоры Лаврова и Блинкена заключаются в разрешении украинского вопроса

Политолог-американист Малек Дудаков предположил, в чем заключается цель запланированных на 21 января переговоров министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Женеве. По его словам, стороны хотят урегулировать ситуацию с безопасностью в Восточной Европе, в первую очередь, обсудив украинский вопрос, написала Lenta.ru.

Он отметил, что американцы и так уже поняли, чего желает от них Россия в вопросе безопасности.

«Американцы уже, в принципе, примерно поняли, чего мы хотим, наши красные линии. Мы примерно понимаем сейчас американскую позицию по поводу размещения ракет, вооруженных сил, возможного присоединения Украины и Грузии к НАТО и так далее. То есть недопонимания нету, есть понимание того, что это просто несопоставимые стратегии», — добавил Дудаков.

Обе стороны, на взгляд политолога, снова обозначат позиции стран, и возможно добьются небольших достижений в вопросах, например, по кибербезопасности и восстановлению дипломатической службы. Однако существенных продвижений по теме безопасности у границ не произойдет, заключил Дудаков.