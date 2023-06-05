Мир 05 июня 2023, 19:10 Политолог Дудаков оценил слова республиканца Вивека Рамасвами о том, что США должны заставить Украину пойти на уступки Политолог Дудаков: здесь играет роль индийское происхождение Рамасвами

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Политолог-американист Малек Дудаков в разговоре с изданием Lenta.ru оценил слова респубилканца Вивека Рамасвами о том, что США должны заставить Украину пойти на серьезные уступки России.

По словам политолога, многие республиканцы считают, что США зря тратят силы и деньги на помощь Украине, считая своим главным соперником не Россию, а Китай.

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«Что касается самого Вивека, я думаю, что здесь играет роль то, что он индийского происхождения. Как мы понимаем, Индия как раз в очень хороших отношениях находится сейчас с Россией», — добавил он.

У Вивека личный интерес с точки зрения своей исторической родины, заключил Дудаков.