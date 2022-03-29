Политолог Дудаков оценил работу Байдена за первый год его президентства

Ведущий телеканала Fox News Стив Хилтон заявил, что президент Соединенных штатов Джо Байден уничтожил все, что строил его предшественник Дональд Трамп. Так это или нет, рассказал политолог Малек Дудаков, написал сайт NEWS.ru.

По словам политолога, у Байдена огромное количество провалов, но при этом его нельзя называть худшим президентом из всех. Дудаков считает, что в истории США были президенты и похуже, однако при Джо Байдене за первый год президентства можно вспомнить мало чего хорошего.

В США за время его правления возникла рекордная инфляция, преступность, микрозонный кризис — когда границу США перешли два миллиона человек. Если будет так продолжатся, то Байден может побороться за «звание» худшего президента к концу своего срока, резюмировал политолог.