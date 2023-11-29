Мир 29 ноября 2023, 15:06 Политолог Дудаков: Байден не сможет решить проблему с наркотической эпидемией в США

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Проблема с наркотической эпидемией в США остается актуальной, однако президент Джо Байден не сможет решить этот вопрос. Такое мнение высказал политолог Малек Дудаков в беседе с Lenta.ru.

Белый дом запросил финансирование в размере 1,2 миллиарда долларов на укрепление контроля за оборотом запрещенных веществ. При этом на поддержку Украины американский лидер призвал выделить 61,4 миллиарда долларов.

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Дудаков отметил, что центре внимания властей Соединенных Штатов находятся внешнеполитические вопросы, однако в это же время растет распространение фентанила в стране, добавил сайт RuNews24.ru.