Мир 06 июня 2023, 17:23 Политолог Дробницкий: у кандидата в президенты США Кеннеди-младшего удивительно хорошие результаты на праймериз

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По рейтингам демократических праймериз у кандидата в президенты США Роберта Кеннеди-младшего удивительно хорошие результаты. Об этом сообщил политолог, американист Дмитрий Дробницкий в беседе с Lenta.ru.

По словам эксперта, изначально предполагалось, что Кеннеди-младший наберет около 3-4%, при этом его реальные показатели составили 16%. Такие цифры и популярность кандидата объясняются появлением своего героя у левой публики в США.

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Политолог также отметил, что Кеннеди в предвыборной гонке выступает с совершенно бескомпромиссных позиций.