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    19 июля 2022, 16:03

    Политолог Дробницкий: процесс роспуска НАТО будет быстрым

    Полина Гребенщикова

    НАТО как организация перестанет существовать в ближайшие годы. Таким мнением с Pravda.Ru поделился политолог Дмитрий Дробницкий, комментируя заявление депутата бундестага ФРГ Дагделена, который предсказал роспуск Североатлантического альянса.

    Он подчеркнул, что Евросоюз не сможет вести самостоятельную политику, а его интересы всегда зависят от интересов США.

    «Есть некие объективные процессы, которые связаны с тем, что, скорей всего, НАТО скоро не будет. Сколько ему осталось — бог его знает. Но точно совершенно, что не несколько десятков лет. Этот процесс, думаю, будет достаточно быстрым», — считает политолог.