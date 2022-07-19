Политолог Дробницкий: процесс роспуска НАТО будет быстрым

НАТО как организация перестанет существовать в ближайшие годы. Таким мнением с Pravda.Ru поделился политолог Дмитрий Дробницкий, комментируя заявление депутата бундестага ФРГ Дагделена, который предсказал роспуск Североатлантического альянса.

Он подчеркнул, что Евросоюз не сможет вести самостоятельную политику, а его интересы всегда зависят от интересов США.

«Есть некие объективные процессы, которые связаны с тем, что, скорей всего, НАТО скоро не будет. Сколько ему осталось — бог его знает. Но точно совершенно, что не несколько десятков лет. Этот процесс, думаю, будет достаточно быстрым», — считает политолог.