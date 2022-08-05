Политолог Дробницкий предположил, как Китай может ответить США на визит Пелоси на Тайвань

Китай не привык действовать жестко, его тактика — мягкая, «на кошачьих лапках». Об этом «ПолитЭксперту» сообщил политолог Дмитрий Дробницкий, комментируя возможный ответ Китая США на недавний визит Нэнси Пелоси на Тайвань.

«Тактика Китая — это мягкая экспансия „на кошачьих лапках“. Считается, что это преимущество государства. К быстрым, жестким ответам страна пока не приучена», — отметил политолог.

При этом эксперт не исключает, что что Китай пойдет на эскалацию обстановки вокруг Тайваня. Шансы на успешное проведение военной операции по присоединению Тайваня у КНР довольно большие.

«Возможно, КНР начнет операцию на Тайване в течение двух лет. Мир к этому готов», — считает Дробницкий.