Мир 16 ноября 2022, 18:52 Политолог Дробницкий назвал главного конкурента Трампа на выборах президента Эксперт Дробницкий заявил, что Трамп будет конкурировать с губернатором Флориды на выборах

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Дональд Трамп подал заявку на выдвижение своей кандидатуры на пост президента страны. Политолог, американист Дмитрий Дробницкий рассказал, с какими проблемами столкнется политик. Об этом сообщила Lenta.Ru.

По словам эксперта, в ходе выборов Трамп может столкнуться с серьезной конкуренцией. Альтернативой бывшему президенту может стать губернатор Флориды Рон Десантис в том случае, если он решится пойти на выборы.

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Кроме того, специалист подчеркнул, что на данный момент против Трампа пытаются выставить ряд серьезных обвинений.

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«Есть попытка выдвинуть против Трампа еще одно федеральное обвинение по поводу того, что он использовал деньги, которые собирал на кампанию республиканцев перед выборами в конгресс, на некую свою, как они это назвали, теневую президентскую кампанию», — заявил Дробницкий.