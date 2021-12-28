Политолог допустил сближение Польши с Россией в случае выхода из ЕС

Немецкий политолог Александр Рар обсудил с ИА Nation News возможные последствия для Польши в случае выхода из Европейского союза.

По мнению политолога, в случае исключения из ЕС Польша в скором времени поймет важность сближения с РФ. Он допустил, что Восточная Европа будет отходить от либеральных ценностей Запада и будет искать общий язык со странами, которые исповедуют традиционные ценности.

«Если будут дальше нажимать на Польшу, Венгрию и другие страны ЕС, чтобы они принимали западную „религию“ либеральных ценностей — наказывать санкциями в случаях нарушений — думаю, элиты и общество в Польше, Чехии и Словакии переориентируются на традиционные ценности», — предположил собеседник информагентства.