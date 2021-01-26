Политолог допустил, что в Сенате не наберется достаточного числа противников Трампа для его импичмента

17 республиканцев и 50 демократов должны проголосовать за импичмент президента Дональда Трампа, чтобы процедура официально состоялась. Руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павел Шариков заявил «360», что еще неизвестно, готовы ли столько республиканцев поддержать импичмент.

Палата представителей Конгресса США передала в Сенат резолюцию об импичменте уже бывшего президента США Дональда Трампа. Процесс начнется 8 февраля.

«Для того чтобы импичмент Трампа состоялся в верхней палате американского Конгресса, необходимо, чтобы за него проголосовали 50 демократов и 17 республиканцев из 50 соответственно. Это намного более вероятное число, по сравнению с тем, что было на прошлом импичменте. Тем не менее до сих пор непонятно, насколько 17 республиканцев будут готовы поддержать импичмент Трампа», — рассказал он.

Палата представителей вынесла Дональду Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу в связи с беспорядками, которые произошли 6 января. В тот день сторонники на тот момент еще действовавшего президента Трампа ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне.