Политолог допустил, что Турция может помешать ликвидации террористов в Сирии
Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин заявил, что попытки Турции отстоять собственные национальные интересы могут помешать борьбе с терроризмом в Сирии. Об этом сообщило РИА ФАН.
Политолог объяснил, что в САР столкнулись интересы Анкары и Дамаска. Этим он объяснил резкие высказывания со стороны Турции о России, которая поддерживает власти Сирии.
Кошкин заявил, что в сложившейся ситуации необходимы переговоры между сторонами. Также он отметил, что президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану не выгодно вступление страны в военный конфликт.
«Обострение ситуации в Идлибе генерируется со стороны Турции. Оно вызывает опасение возможностью разрушить многое, что уже было достигнуто с большим трудом», — процитировал политолога «Царьград».