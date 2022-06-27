Политолог допустил, что общий тренд помощи украинским беженцам сохранится в Европе

Политолог Александр Асафов обсудил с изданием Lenta.ru судьбу украинских беженцев в европейских странах.

Асафов заметил, что Европа сталкивается с проблемой беженцев не в первый раз. У нее уже скопился большой опыт, в том числе негативный. Это касается проблем интеграции в европейское общество, рост уровня преступности и другие трудности.

«Судя по тем роликам, которые публикуют разные, в том числе и западные СМИ, украинцы ведут себя довольно странно по отношению к своим благодетелям. Они не хотят интегрироваться, демонстрируют деструктивное поведение, злоупотребляют алкоголем, устраивают драки, поножовщины, доходит даже до убийств», — обратил внимание собеседник издания.

Он заметил, что европейские страны взяли курс на отмену льгот, ранее предоставляемых украинцам. Условия становятся похожи на те, которые предлагают приезжим с Ближнего Востока. По мнению Асафова, это связано с возросшим недовольством в обществе.

«Это та цена, которую Европе придется платить. Особенно теперь, после предоставления Украине статуса кандидата в члены Евросоюза, очень трудно будет объяснить изменение отношения к беженцам из этой страны, потому, несмотря на отмену ряда льгот, общий тренд помощи украинцам сохранится», — добавил специалист.