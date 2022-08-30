Политолог допустил, что мелкие фирмы из США будут торговать с Россией через посредников

Директор Центра европейской информации, доцент МГИМО МИД РФ Николай Топорнин рассказал РИА ФАН, что для обхода антироссийских санкций американские компании могут выбрать Турцию, исходя из соображений логистики.

«Черное море, проливы Босфор и Дарданеллы — все это недалеко от российских портов, например, до Новороссийска», — обратил внимание специалист.

Турецкие СМИ написали, что американские предприятия, которым пришлось уйти с российского рынка, ищут варианты, как вернуться и покрыть свои убытки. Отмечается, что в последнее время возросло число предложений турецким партнерам от компаний из США торговать «в обмен на определенную комиссию».

Топорнин усомнился, что американские компании начнут в массовом порядке нарушать санкционные запреты, поскольку это чревато серьезным наказанием.

«Поэтому мне видится, что крупные компании на такое не пойдут. Однако мелкие фирмы вполне могут рискнуть и не под своим именем через посредников торговать с Россией», — добавил собеседник информагентства.