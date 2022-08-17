Политолог допустил активные действия ФРГ по «возвращению» своих земель в пределах Польши

В Европе сейчас фиксируется рост территориальных и исторических претензий государств друг к другу. Это связано с тем, что система европейской безопасности развалена усилиями США. За безопасность в Европе больше никто не отвечает. Поэтому от Германии на фоне этого можно ожидать активных действий относительно польских территорий, заявил «360» руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко.

Он напомнил, что усилиям, которые предпринимала Россия по созданию европейской системы безопасности, активно мешали США из-за опасений, что это снизит их уровень влияния в европейском регионе.

«США продолжают придерживаться принципа „разделяй и властвуй“, а также „создавай хаос и управляй при помощи этого хаоса“. Вот они планомерно создают такой хаос в сфере безопасности Европы. Это актуализирует территориальные претензии стран друг к другу», — пояснил собеседник «360».

По словам Ярошенко, территориальные претензии Германии, конечно, с ее точки зрения вполне обоснованы. Однако с точки зрения международного права все должны оставаться в своих границах, если только определенная территория не хочет самоопределения, добавил эксперт.

«Поэтому вполне возможно в свете деградации безопасности в Европе ожидать активных действий со стороны Германии по присоединению и аннексии части польских территорий», — сказал Ярошенко.

Польша, как напомнил он, при этом вполне активно претендует на Западную Украину.

«Там этот процесс мягкой аннексии включения в состав Польши этих территорий украинских уже идет полным ходом», — заключил политолог.

Ранее председатель Национального банка страны Адам Глапинский в интервью Gazeta Polska заявил, что Германия хочет вернуть свои бывшие земли в пределах польских границ, сообщал RT.