Мир 01 апреля 2024, 13:31 Политолог Дюрре заявил, что поражение партии Эрдогана грозит Турции досрочными выборами

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Турецкий политолог Икбаль Дюрре в беседе с ИА НСН заявил, что поражение «Партии справедливости и развития», которую представляет Реджеп Тайип Эрдоган, грозит Турции досрочными выборами.

Ранее турецкие СМИ писали, что партия Эрдогана не смогла добиться желаемых результатов на муниципальных выборах в стране. Республиканская народная партия набрала почти 39% голосов, что стало рекордным результатом за последние 35 лет.

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«Это обусловлено, во-первых, экономической ситуацией. Во-вторых, за последние годы в обществе появилось ощущение того, что Турция уходит от секуляризма, страна становится более религиозной при правительстве Эрдогана», — пояснил результаты выборов эксперт.

Дюрре также считает, что турецкий президент окончательно потерял голоса курдов из-за своих действий и высказываний.