27 ноября 2023, 17:10
Политолог Дюрре: Турция не откажется от экономического сотрудничества с Россией, несмотря на позицию Запада
Турецкий политолог Икбаль Дюрре в беседе с изданием NEWS.ru заявил, что Турция не откажется от экономического сотрудничества с Россией, несмотря на позицию западных стран. Он считает, что Анкара найдет способ обходить ограничения.
«Анкара, даже если Вашингтон вынудит принять ее новые ограничения в отношении Москвы и более строго соблюдать существующие, найдет способ, как обходить их», — сказал Дюрре.
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Турция может увеличить долю торговли с Россией в национальной валюте, чтобы американцам было сложнее отслеживать подобные операции, добавил политолог.
США
Турция
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