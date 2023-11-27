Мир 27 ноября 2023, 17:10 Политолог Дюрре: Турция не откажется от экономического сотрудничества с Россией, несмотря на позицию Запада

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Турецкий политолог Икбаль Дюрре в беседе с изданием NEWS.ru заявил, что Турция не откажется от экономического сотрудничества с Россией, несмотря на позицию западных стран. Он считает, что Анкара найдет способ обходить ограничения.

«Анкара, даже если Вашингтон вынудит принять ее новые ограничения в отношении Москвы и более строго соблюдать существующие, найдет способ, как обходить их», — сказал Дюрре.

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Турция может увеличить долю торговли с Россией в национальной валюте, чтобы американцам было сложнее отслеживать подобные операции, добавил политолог.