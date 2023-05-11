Мир 11 мая 2023, 12:49 Политолог Дюрре: Эрдоган и его главный соперник имеют равные шансы на победу на выборах

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Турецкий политолог Икбаль Дюрре в разговоре с ИА НСН прокомментировал предстоящие выборы президента в Турции, отметив, что Реджеп Тайип Эрдоган и его главный соперник Кемаль Кылычдароглу имеют равные шансы на победу.

«Согласно опросам, голоса делятся пополам и нельзя однозначно сказать, кто выиграет выборы. При этом впервые за весь период политической карьеры Эрдоган рискует проиграть выборы», — добавил он.

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Эксперт отметил, что избиратели могут наблюдать второй тур выборов. Однако многое будет зависеть от того, кто возьмет большинство мест в парламенте.

Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Главными претендентами на победу являются Реджеп Тайип Эрдоган и кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу.