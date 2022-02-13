Политолог Дьяченко: президент Украины Зеленский показал свое истинное лицо

Политолог Елена Дьяченко заявила, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда показали свое истинное лицо. По ее мнению, это те же самые люди, что были в правительстве при бывшем президенте Петре Порошенко.

По данным телеканала «Наш», она заявила, что команда президента страны не могут воспользоваться властью в рамках закона. Дьяченко считает, что они делают лишь то, что выгодно им, при этом не учитывая интересы страны.

«Извините, это называется мародерство. Когда бабушки умирают, потому что их лишили пенсии и способности физически выжить из-за поднятых тарифов, из-за инфляции, из-за бедности и нищеты, в которые их загнали», — заявила она.

Также политолог добавила, что на Украине незаконно закрывают телеканалы, принимают лоббистские законы и манипулируют рынком газа. Она считает, что у власти та команда, которая пришла еще в 2014 году, но некоторое время она «симулировала вменяемость».