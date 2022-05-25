Политолог Денисов объяснил, для чего в Венгрии ввели чрезвычайное положение

Политолог Денис Денисов считает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ввел в стране чрезвычайное положение, чтобы более эффективно контролировать сложившуюся ситуацию. Об этом сообщила газета «Известия».

Он отметил, что это дает возможность правительству не менять свою позицию по потреблению углеводородов России. Кроме того, чрезвычайное положение поможет минимизировать проблемы внутри страны, считает Денисов. По его мнению, позиция Орбана вызывает недовольство у его оппонентов, и они могут потребовать его снятия с должности.