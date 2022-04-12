Политолог Дарья Платонова оценила шансы Ле Пен обойти Макрона на выборах

Шансы Марин Ле Пен победить Эммануэля Макрона на выборах президента Франции довольно высоки. Таким мнением в разговоре с Life поделилась политический обозреватель Дарья Платонова.

По мнению Платоновой, шансы у Ле Пен сейчас значительно выше, чем были в 2017 году, поскольку многие французы недовольны правлением Макрона. Поэтому лидер националистической партии Марин Ле Пен имеет шанс повторить историю Дональда Трампа, который неожиданно для всех победил на выборах в США.

«Сейчас положение Франции критическое во многих областях. Антироссийские санкции сильно ударили по фермерам, а это периферийная Франция, костяк страны. Министры призывают французское население понизить температуру в домах на два–три градуса, что для французов практически недопустимо. Отопление и так довольно дорого стоит. Все это дает плодотворную почву для самого разного исхода событий, в том числе и трампистского сценария», — сказала Платонова.