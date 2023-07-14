Мир 14 июля 2023, 14:30 Политолог Данюк предположил, что США согласились отправить Украине кассетные бомбы для склонения ее к переговорам

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Президент США Джо Байден заявил о решении начать поставлять Украине кассетные боеприпасы, чтобы сделать Владимира Зеленского более покладистым. Таким мнением с Life поделился член Общественной палаты России Никита Данюк.

Он отметил, что решение Байдена можно трактовать лишь в качестве попытки склонить Украину к выгодным американским властям переговорам.

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«Изначальное целеполагание заключается в том, чтобы Украина перестала сопротивляться. И тогда ее можно склонить уже точно к переговорному процессу. С военной точки зрения, Запад видит, что Россия никогда не проиграет Украине», — заявил Никита Данюк.

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