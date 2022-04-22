Политолог Данюк назвал враждебной позицию Японии по отношению к РФ

Япония присоединилась к «антироссийской коалиции», с чем связаны последние заявления по Курилам. Об этом в разговоре с RT сказал замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк.

По его словам, в Японии назвали Курилы оккупированной территорией, чтобы набрать политические очки внутри страны. Такую позицию можно расценивать как «враждебную».

«Мы видим введенные санкции плюс попытки использовать тему так называемых северных территорий для того, чтобы набрать политические очки внутри страны», — сказал Данюк.