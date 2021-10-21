Политолог дал прогноз по отношениям между Россией и НАТО

Бельгийский политолог, профессор Левенского католического университета Танги де Вильд высказал мнение, что отношения между Россией и НАТО в ближайшие месяцы могут «потеплеть», обе стороны нацелены на конструктивный диалог. Об этом написало РИА «Новости».

Несмотря на то, что российская миссия при НАТО была приостановлена, ожидать новой холодной войны не стоит. Между Россией и альянсом будет продолжаться дипломатический диалог, считает политолог.

Он добавил, что, по его мнению, посольство России в Бельгии сможет представлять РФ в НАТО, штаб-квартира которого расположена в Брюсселе, написало Утро.ру.