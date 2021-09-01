Политолог дал оценку новому президенту Эстонии

Политолог Леонид Карабешкин рассказал, чего ждать от нового президента Эстонии Алара Кариса, а также как его избрание повлияет на взаимоотношения с Россией. По словам эксперта, новый глава эстонской республики имеет умеренные взгляды и образование, полученное в советское время. Об этом рассказало ИА НСН.

«Новый президент Алар Карис придерживается умеренно-консервативных взглядов, он не экстремист, получил образование в советское время. Главное, я думаю, что от него не нужно ждать неожиданностей. Внезапных поездок в Москву, как это делала предыдущий президент Кальюлайд с согласованием с профильными ведомствами и комитетом нашего парламента, при Карисе не будет. Он отчетливо осознает не очень большое место президента в эстонской политической системе», — заявил политолог.

Он добавил, что страна не ведет откровенную антироссийскую политику. Она лишь перенимает некоторые установки с Запада. При этом курс на сворачивание русского языка в стране продолжится и при новом президенте, не глядя на то, что Карис обещал подтянуть свой русский.