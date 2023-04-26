Мир 26 апреля 2023, 22:21 Политолог Чупрыгин рассказал, как на России скажется смена президента Турции Политолог Чупрыгин заявил, что появление нового президента Турции не повлияет на Россию

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В ближайшее время в Турции состоятся выборы президента. Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин рассказал, как на России отразится тот факт, если Эрдоган не сможет вновь занять свой пост. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам специалиста, действующий президент Турции не был близким другом для России. Он подчеркнул, что риторика страны вряд ли изменится как по отношению к российским властям, так и к НАТО.

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«Как Турция старалась через сотрудничество с Россией в нефтегазовой сфере обеспечить себя энергетическим ресурсом, которого у них нет, так и при Кылычдароглу она будет делать то же самое, альтернатива отсутствует», — отметил Чупрыгин.