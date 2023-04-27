Мир 27 апреля 2023, 15:40 Политолог Чупрыгин: отношения между Москвой и Анкарой не изменятся в случае ухода Эрдогана

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Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин в беседе с ИА НСН заявил, что отношения между Россией и Турцией не изменятся в случае ухода с поста президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Не думаю, что для России что-то изменится в случае, если к власти придет его оппонент. Энергетическое сотрудничество будет продолжаться, потому что это не „хотелка“ Эрдогана, а необходимость для Турции», — сообщил политолог.

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Он также прокомментировал сообщение о том, что якобы у Эрдогана накануне случился инфаркт миокарда. По его словам, говорить об уходе действующего президента Турции рано, а все эти слухи о его возможном поражении на предстоящих выборах распускают противники.

Ранее в СМИ сообщали, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган перенес инфаркт прямо в эфире ряда телеканалов. В кабинете президента эту информацию опровергли.