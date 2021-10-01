Политолог Чихачев оценил приговор Саркози для конкурентов Макрона

Кандидат политических наук, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай», эксперт Российского совета по международным делам Алексей Чихачев рассказал, как приговор экс-президенту Франции Николя Саркози стал «зловещим предупреждением» для соперников Макрона. Об этом сообщила Lenta.ru.

По словам политолога, выборы во Франции уже не за горами. Действующая власть пытается всячески показать свое могущество. Такой вот жест в виде тюремного срока для экс-президента будет держать в напряжении всю оппозицию, сообщил «ПолитЭксперт».

«Речь идет об ударе по Саркози как все еще влиятельной фигуре в право-центристских кругах, как таком наставнике, моральном лидере, с которым консультируются другие политические деятели, но не о нем как о кандидате», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что это своеобразный звонок для тех, кто хочет встать на пути действующего лидера Франции. Макрон с пунктом о «чистоте политической жизни» с удовольствием покопается в темном прошлом своих соперников.

Ранее стало известно, что суд Парижа приговорил экс-главу Николя Саркози к одному году тюрьмы по делу о незаконном финансировании предвыборной кампании 2012 года.