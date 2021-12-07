Политолог Чалый оценил угрозы Лукашенко навредить Западу ответными санкциями

Политолог Сергей Чалый оценил угрозы Александра Лукашенко ответить Евросоюзу и США на введенные санкции. По его словам, белорусский режим не сможет навредить Западу, поскольку все эти угрозы не будут реализованы на практике и-за противоречий интересам России. Об этом сообщило издание «Солидарность».

«Я не вижу серьезного способа как-то ответить на санкции. В правительстве сейчас обсуждают, какими будут меры — ассиметричными или симметричными, но пока они никакие», — добавил Чалый.

Политолог отметил, что Россия не одобрила идею Минска останавливать ГТС. Даже поэтому можно предполагать, что угрозы Лукашенко в адрес Запада являются несерьезными. Кроме того, как подчеркнул Чалый, слова белорусского президента расходятся с его поступками, написало «Утро.ру».

На государственных предприятиях Белоруссии сейчас увольняют оппозиционных сотрудников, а силовиков и чиновников проверяют на детекторе лжи. Чалый полагает, что Лукашенко, с одной стороны, заявляет о всенародной поддержке, а с другой ищет вокруг себя врагов.