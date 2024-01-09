Мир 09 января 2024, 12:56 Политолог Брутер: США не примут целиком условия Мадуро об отмене санкций в отношении Венесуэлы

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Власти США не примут целиком требования президента Венесуэлы Николаса Мадуро об отмене всех санкций без каких-либо условий. Такое мнение выразил политолог Владимир Брутер в эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, Мадуро пытается играть на тех противоречиях, которые реально заложены в американской внешней политике. США могут пойти лишь на ограниченное ослабление санкций и будут снимать их «по очень маленькому кусочку».

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«Мадуро при яркой фразе не получит того, чего хотел, но он получит определенный выигрыш», — отметил Брутер.